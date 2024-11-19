Эксперт Матвийчук: Британская армия не готова к участию в конфликте на Украине

Эксперт в области военной аналитики Анатолий Матвийчук в беседе с Инфо24 заявил о серьезных проблемах, с которыми сталкивается британская армия. Речь идет о нехватке военнослужащих боевой техники. По его мнению, из-за этого Великобритании не может активно участвовать в конфликте на Украине.

В то же время, бывший премьер-министр Борис Джонсон отметил, что Лондон готов направить свои войска на Украину в случае сокращения финансирования со стороны Дональда Трампа. Матвийчук назвал это заявление «громким».

По словам эксперта, для того чтобы оказать заметное влияние на ситуацию в Украине, Великобритании потребуется отправить от 100 до 120 тыс. солдат. Однако в настоящее время численность вооруженных сил страны составляет лишь 85 тыс.

Ранее политолог Марков заявил, что ядерная война может начаться уже до конца этого года.