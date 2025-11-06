Американский самолет-шпион Boeing RC-135U снова кружит над Черным морем

По имеющейся информации, воздушное судно Boeing RC-135U Combat Sent с идентификационным позывным JAKE37 осуществляет полет в нейтральном воздушном пространстве в непосредственной близости от побережья Крыма и Краснодарского края.

Как отмечает SHOT, этот летательный аппарат вылетел с территории британской авиабазы Милденхолл, находящейся под контролем американских вооруженных сил.

Это уже второй аналогичный инцидент за последние несколько дней — предыдущий раз самолет-разведчик был зафиксирован в том же районе 4 ноября. До этого разведывательные миссии осуществлялись преимущественно с использованием беспилотных летательных аппаратов RQ-4 Global Hawk.

Boeing RC-135U Combat Sent представляет собой специализированную платформу для ведения стратегической радиоэлектронной разведки. Его функциональные возможности включают перехват радиосигналов, мониторинг активности сухопутных, морских и авиационных формирований.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 14 БПЛА на протяжении дня.