Над четырьмя регионами России: силы ПВО сбили 14 беспилотников днем 6 ноября
Минобороны: ПВО перехватила 14 БПЛА на протяжении дня 6 ноября
Фото: [istockphoto/comshcherbak volodymyr]
В течение дня четверга, 6 ноября, российская противовоздушная оборона нейтрализовала над территорией страны 14 украинских беспилотников. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.
Военные заявили, что ВСУ продолжили попытки наносить воздушные удары по объектам на территории РФ.
«В период с 12.00 до 17.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали они.
Семь БПЛА были сбиты над территорией Брянской области. Еще пять беспилотников нейтрализовали над Курской областью. Над Ростовской областью и Республикой Башкортостан посбивали по одному дрону.
Ранее Минобороны сообщило, что на протяжении ночи на 6 ноября над российской территорией было сбито 75 беспилотников. Больше всего дронов, 49 единиц, перехватили над Волгоградской областью.