Над четырьмя регионами России: силы ПВО сбили 14 беспилотников днем 6 ноября

В течение дня четверга, 6 ноября, российская противовоздушная оборона нейтрализовала над территорией страны 14 украинских беспилотников. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

Военные заявили, что ВСУ продолжили попытки наносить воздушные удары по объектам на территории РФ.

«В период с 12.00 до 17.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали они.

Семь БПЛА были сбиты над территорией Брянской области. Еще пять беспилотников нейтрализовали над Курской областью. Над Ростовской областью и Республикой Башкортостан посбивали по одному дрону.

Ранее Минобороны сообщило, что на протяжении ночи на 6 ноября над российской территорией было сбито 75 беспилотников. Больше всего дронов, 49 единиц, перехватили над Волгоградской областью.