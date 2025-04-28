Мирное соглашение по Украине должно включать в себя признание российскими некоторых территорий, которые контролируют ВС РФ. Такое мнение высказал сенатор Соединенных Штатов Линдси Грэм*. Его новую точку зрения изложила газета Washington Post.

До сих пор Грэм занимал ярко выраженную антироссийскую позицию. Например, он три года назад предложил ввести в Америке самозапрет на признание российскими тех территорий, которые утратила Украина. Теперь же политик внезапно изменил свою позицию по текущему конфликту.

«Он заявил, что хочет быть „реалистичным“ в том, что касается окончания конфликта… и позволить России сохранить некоторые из территорий, которые она заняла», — указали журналисты.

Ранее сообщалось, что Грэм внес в сенат США законопроект, направленный на ужесточение санкций против России в случае эскалации конфликта на Украине. Предложение включает в себя введение новых пошлин на экспорт российской нефти, газа, урана и других товаров в отношении стран, покупающих эти ресурсы.

*внесен в РФ в список Росфинмониторинга террористов и экстремистов