Американский сенатор Круз назвал запрет поставок СПГ в Европу из США помощью Путину
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Блокировка поставок сжиженного природного газа из Соединенных Штатов в Евросоюзу станет настоящим подарком для России, так как РФ теперь сможет сама поставлять это сырье. Так считает сенатор от штата Техас Тед Круз. Свое мнение он озвучил во время интервью телеканалу Fox News.
Сенатор-республиканец возмутился поступком Байдена. Тот запретил поставки СПГ из США. Данный шаг Круз назвал субсидией Путину со стороны главы Белого дома.
«Он заблокировал будущий экспорт СПГ, а это значит, что Европе придется покупать его у России вместо Штатов», - поделился своим мнением политик.
Сенатор считает, что подобные шаги указывают на слабость нынешнего президента. Вдобавок ко всему, это негативно отразится на экономике, поскольку Америка лишается дополнительных рабочих мест.
Ранее еще одно событие назвали настоящим провалом президента Байдена. Журналисты посчитали, что тайная госпитализация главы Пентагона Ллойда Остина показала некомпетентность и уязвимость Белого дома.