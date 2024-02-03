Американский сенатор Круз назвал запрет поставок СПГ в Европу из США помощью Путину

Блокировка поставок сжиженного природного газа из Соединенных Штатов в Евросоюзу станет настоящим подарком для России, так как РФ теперь сможет сама поставлять это сырье. Так считает сенатор от штата Техас Тед Круз. Свое мнение он озвучил во время интервью телеканалу Fox News.