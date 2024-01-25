Американский сенатор Пол обвинил конгрессменов в отказе от шагов навстречу РФ

Политики Соединенных Штатов застряли в прошлом и отказываются от каких-либо попыток наладить взаимоотношения с Россией. Соответствующее заявление сделал сенатор-республиканец Рэнд Пол в беседе с местным телеведущим Такером Карлсоном.

Пол заявил, что антироссийский настрой коллег вызывает у него некоторое недоумение. Он выразил предположение, что люди в американском конгрессе застряли в мышлении времен Холодной войны. Сенатор заявил, что его коллеги не осознают того факта, что будущее могло быть совершенно другим, если бы Штаты наладили отношения с РФ.

Как заявил Пол, элиты в Штатах отказываются от даже самых маленьких действий, которые могли бы привести к улучшению данных взаимоотношений. Сенатор сообщил, что предлагал снять санкции с российских депутатов в обмен на отказ РФ от рестрикций в отношении американских конгрессменов. По словам Пола, в сенате за его идею проголосовал лишь один человек.

Политик также заявил, что Украины стоит отказаться от своего стремления стать частью НАТО. По мнению Пола, самому государству так будет лучше. Он добавил, что членство Украины в НАТО является провокацией.

«Это значит, что наши ракеты, наши военные будут прибывать и убывать. Это вроде пощечины (для РФ. — Прим. ред.)», — заключил он.

Ранее Сенат США проголосовал за передачу замороженных активов ЦБ РФ Киеву. Против данной инициативы проголосовал лишь Рэнд Пол.