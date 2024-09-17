Бывший американский снайпер Дэниел Харрис решил вступить в русскую армию, чтобы воевать за Россию в военном конфликте с Украиной. Ради этого американцу пришлось оставить свой дом и семью.

Свое решение он объяснил желанием помочь русскому народу побороть то зло, которое у его границ выкормили США, сообщает «Ридус». Вернуться на родину Харрис больше не сможет.

Он заявил, что будет воевать на стороне РФ, так как не поддерживает агрессивную политику НАТО в отношении мирных граждан.

Снайпер подчеркнул, что выступает против диктатуры военных корпораций США. За эти заявления его уже несколько раз арестовывали, а потом и вовсе лишили званий и выплат.

Когда Харрис приехал в Россию, ему и его семье стали поступать угрозы со стороны спецслужб США, но снайпера это не остановило.

Ранее сообщалось о том, что неудачи ВСУ подталкивают Запад к переговорам.