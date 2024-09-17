Figaro: неудачи ВСУ подталкивают Запад к переговорам
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Вооруженные силы Украины терпят неудачи на фронте. Это заставляет Запад задуматься о необходимости завершения военного конфликта, сообщает газета Le Figaro.
Вопрос проведения мирных переговоров обсуждают в США, Европе и на Украине. Издание отмечает, что западные страны уже признали, что Крым и Донбасс находятся вне досягаемости украинской армии.
Нападение на Курскую область не принесло Киеву желаемых результатов и не привела к сокращению присутствия ВС РФ в Донбассе.
Кроме того, Украина находится и в сложной политической ситуации. Зеленский, осознав, что возможности ВСУ сейчас сильно ограничены в силу нехватки боеприпасов и людей, он обратился к союзникам с просьбой разрешить ему наносить удары вглубь России.
Но власти Германии заявили о намерении сократить поставки вооружений ВСУ, а Франция в связи с роспуском парламента утратила инициативу в этом вопрое.
Также пока неизвестно, будут ли США оказывать Киеву поддержку. Le Figaro добавляет, что западные страны недооценили прочность связей РФ со странами глобального Юга.
Ранее сообщалось о том, что американские СМИ призвали Байдена разрешить ВСУ бить по России.