Вооруженные силы Украины терпят неудачи на фронте. Это заставляет Запад задуматься о необходимости завершения военного конфликта, сообщает газета Le Figaro.

Вопрос проведения мирных переговоров обсуждают в США, Европе и на Украине. Издание отмечает, что западные страны уже признали, что Крым и Донбасс находятся вне досягаемости украинской армии.

Нападение на Курскую область не принесло Киеву желаемых результатов и не привела к сокращению присутствия ВС РФ в Донбассе.

Кроме того, Украина находится и в сложной политической ситуации. Зеленский, осознав, что возможности ВСУ сейчас сильно ограничены в силу нехватки боеприпасов и людей, он обратился к союзникам с просьбой разрешить ему наносить удары вглубь России.

Но власти Германии заявили о намерении сократить поставки вооружений ВСУ, а Франция в связи с роспуском парламента утратила инициативу в этом вопрое.

Также пока неизвестно, будут ли США оказывать Киеву поддержку. Le Figaro добавляет, что западные страны недооценили прочность связей РФ со странами глобального Юга.

Ранее сообщалось о том, что американские СМИ призвали Байдена разрешить ВСУ бить по России.