Американский телеканал обвинил Трампа в завышении данных об объеме помощи Киеву

Глава Белого дома Дональд Трамп привел завышенные оценки по нескольким чувствительным темам, в том числе по объему американской помощи Незалежной, масштабам миграции, торговому дефициту с КНР и Канадой, а также смертностью от фентанила. Об этом сообщает телеканал CNN .

Уточняется, что Трамп заявил о выделении 350 млрд долларов Киеву, в то время как данные Кильского института мировой экономики свидетельствуют о том, что, по состоянию на декабрь 2024 года, Вашингтон пообещал предоставить Незалежной примерно 129 млрд долларов помощи, из которых было выделено почти 123 млрд долларов.

Отмечается, что также, согласно заявлениям американского лидера, Североатлантический альянс прекратит свое существование без требования Штатов повысить расходы союзникам. Однако телеканал утверждает, что сигнал о выходе из военного блока Штаты дали лишь при Трампе.

Добавляется, что Трамп ошибочно представил обязательства стран-членов НАТО по оборонным расходам в качестве неоплаченных счетов, а целевой показатель в 2% ВВП является рекомендацией, а не обязательством.

Ранее эксперт Василец определил роль НАТО для США и Евросоюза.