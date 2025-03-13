По словам общественного деятеля Дмитрия Васильца, Североатлантический альянс является сервисом, который Вашингтон предоставляет Брюсселю. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что при этом стоимость указанного сервиса безопасности от американцев регулярно увеличивается, по своему усмотрению Европа его применить не может.

По мнению эксперта, как только Штаты поняли, что победить российскую армию на поле боя не получится, они просто начинают выходить из данного конфликта, в то время как европейские элиты рассчитывали на победу.

Ранее британский генерал заявил о неспособности НАТО противостоять России без поддержки от США.