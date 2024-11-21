Украинский президент Владимир Зеленский проводит такую политику, которую можно сравнить с мольбой о том, чтобы Украину стерли с лица земли. Такое мнение высказал журналист из США Джексон Хинкл. Он написал об этом в социальной сети Х.

Он считает, что украинцы крайне обязаны российскому президенту за его выдержку и что он не отвечает достойно на многочисленные теракты со стороны ВСУ.

«Украина должна быть вечно благодарна Путину за его спокойствие, рассудительность и доброту, потому что Зеленский практически умоляет сровнять его страну с землей», — указал он.

Ранее сам Зеленский уже признал, что без помощи США Киев потерпит окончательное поражение. Соединенным Штатам, по его мнению, необходимо задействовать все свои ресурсы, чтобы закончить украинский конфликт. Им надо повлиять на Россию, чтобы та прекратила боевые действия.