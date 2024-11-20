Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил , что прекращение военной помощи США окажет фатальное воздействие на Украину, отвечая на вопрос о последствиях сокращения или остановки военного финансирования.

Он отметил, что сейчас в конфликте существует «очень сложная ситуация», и подчеркнул важность единства среди европейских стран по украинскому вопросу, считая отсутствие согласия крайне рискованным.

По мнению Зеленского, Дональд Трамп, который станет будущим президентом США, имеет все шансы остановить конфликт, при этом он отметил, что решение зависит больше от США, нежели от России.

Президент Украины считает, что Трампу будет нелегко воздействовать на руководство РФ, но, «если он воспользуется всеми ресурсами США, да, у него это получится».

Зеленский также упомянул значительное влияние США и огромные финансовые средства, которыми располагают Соединенные Штаты.

Ранее американский журналист Джексон Хинкл в одной из социальных сетей написал на русском языке о том, что решение Зеленского атаковать российские территории ATACMS является приговором для самого президента Украины.