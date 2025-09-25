Журналист Томас Фази в своем блоге заявил, что Европа, продолжая политику обострения отношений с Россией, приближается к новой войне. Его слова приводит РИА Новости . Комментарий прозвучал после того, как председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала 19-й пакет санкций против Москвы.

Фази отметил, что европейские лидеры ведут континент к деиндустриализации и собственному ослаблению, продолжая курс на эскалацию напряженности. По его мнению, это может привести как к экономической стагнации, так и в худшем случае — к полномасштабному конфликту.

В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ и расширение военных инициатив блока. Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил и подчеркивала готовность к диалогу на равноправной основе. Российские дипломаты заявляли, что Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента для снижения напряженности.

Ранее президент Финляндии заявил о смещении центра влияния.