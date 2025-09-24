Президент Финляндии заявил о смещении центра влияния

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что международный порядок, сложившийся после холодной войны, прекратил свое существование, однако новая система глобальных отношений пока окончательно не оформилась. Об этом сообщает РИА Новости .

Выступая на Генеральной Ассамблее ООН, он отметил, что переходный процесс может занять от пяти до десяти лет. По его словам, в складывающемся мировом раскладе возрастает роль стран Глобального Юга и Востока, в частности государств Африки, Азии и Латинской Америки, которые становятся значимыми игроками в определении будущего архитектуры безопасности.

Стубб подчеркнул, что усиливается противостояние между сторонниками многостороннего подхода и теми, кто отстаивает идеи многополярности или так называемого транзакционного подхода. При этом он выразил сомнение, смогут ли эти модели эффективно справляться с глобальными вызовами — от климатических изменений до устойчивого развития.

Финский лидер также обратил внимание на необходимость ценностной основы в международной политике. По его словам, даже гибкая или транзакционная дипломатия не может быть жизнеспособной без фундамента базовых ценностей, иначе она рискует столкнуться с тупиком.

