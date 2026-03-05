Американский зонтик дал трещину: политолог раскрыл, почему монархии Ближнего Востока осознали беззащитность

Недавние события на Ближнем Востоке, судя по всему, стали холодным душем для нефтяных монархий Персидского залива. Политолог Руслан Курбанов в эфире радио Sputnik предположил , что полномасштабная война с Ираном может сыграть для элит этих стран отрезвляющую роль, и первые признаки этого процесса уже налицо. По словам эксперта, момент прозрения наступил после скоротечной двенадцатидневной войны, которая ясно показала расстановку сил.

Как отметил Курбанов, руководители ближневосточных государств вдруг осознали пугающую истину: в случае реальной военной угрозы — будь то со стороны Израиля или Ирана — полагаться на защиту США не приходится. Американский зонтик дал трещину прямо у них на глазах. Более того, политолог допустил, что шок усилился из-за технических нюансов: существует вероятность, что системы ПВО, например Катара, были просто дистанционно отключены. Для местных элит, привыкших чувствовать себя под защитой сверхдержавы, это стало настоящим ужасом.

По его словам, Штаты продвигают здесь исключительно интересы Израиля, оставляя интересы своих «союзников»-монархий за скобками. А собственных сил для серьезной обороны у них попросту нет. Осознание собственной беззащитности и того факта, что в большой игре их могут попросту не учесть, — вот что действительно способно отрезвить кого угодно, даже самых богатых правителей мира.

Ранее геостратег Школьников заявил, что США могут уйти из полушария, а Израиль останется один.