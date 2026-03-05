Американский зонтик сворачивается: эксперт раскрыл, почему Израиль не пойдет в Иран

Американо-израильские отношения с Ираном — это всегда игра мускулами и громкие заявления, но готовы ли союзники перейти от слов к делу? Геостратег Андрей Школьников в эфире радио Sputnik выразил серьезные сомнения, что Вашингтон и Тель-Авив рискнут начать наземную операцию на территории Исламской Республики. Слишком дорого может обойтись этот поход.

По мнению эксперта, у каждой из сторон здесь свой, особый интерес, и с ядерной программой Тегерана они связаны лишь отчасти. У Америки, как подчеркнул Школьников, в отношении Ирана задачи жесткие и, вероятно, глобальные. А вот у Израиля мотивация куда более приземленная и экзистенциальная. «У них вопрос: кто сможет сохранить Израиль, если Америка в 30-е годы полностью будет отсутствовать в Восточном полушарии?» — задается риторическим вопросом аналитик.

Он резюмировал, что Израиль лихорадочно ищет гарантии собственного выживания в перспективе ближайшего десятилетия, когда привычный «американский зонтик» может оказаться свернутым. Бомбить Иран сейчас, возможно, хотелось бы, но вот заходить туда пешком и увязать в многолетнем конфликте — перспектива пугающая. Тем более когда главный союзник уже одной ногой в другом полушарии. Так что громкая риторика пока остается лишь способом привлечь внимание к своим страхам, нежели реальным планом военной кампании.

Ранее сообщалось, что Трамп предложил военную помощь в обмен на наступление против Ирана.