Ставка на курдов: Трамп предложил военную помощь в обмен на наступление против Ирана

Администрация США предложила курдским формированиям масштабную военную поддержку в обмен на их участие в боевых действиях против Тегерана. Об этом сообщает The Washington Post.

Основным требованием Вашингтона является переход курдских отрядов под контроль части территорий на западе Ирана. По свидетельству курдских источников издания, американский лидер поставил союзников перед жестким выбором: встать на сторону США и Израиля или поддержать иранские власти.

Одновременно с этим портал Axios распространил информацию о том, что ряд формирований уже начал подготовку к наступательной операции при поддержке разведывательных служб США и Израиля. Эксперты отмечают, что использование «курдской карты» может стать попыткой США создать внутренний очаг дестабилизации в Исламской Республике на фоне расширяющегося регионального конфликта.

