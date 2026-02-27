Американское юрлицо ФБК включили в список террористов: решение Росфинмониторинга

Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла американскую некоммерческую корпорацию Anti-Corruption Foundation (ACF), Inc в реестр организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

Соответствующее обновление появилось в перечне на официальном портале ведомства. Данная структура является американским юридическим лицом Фонда борьбы с коррупцией, который ранее уже был признан в России экстремистским и запрещен*.

Основанием для включения в список стало решение Верховного суда Российской Федерации, принятое в ноябре 2025 года по иску Генеральной прокуратуры. Высшая судебная инстанция признала деятельность иностранной организации террористической. Слушания по данному делу проводились в закрытом режиме из-за специфики рассматриваемых материалов.

По версии надзорного ведомства, американская корпорация была создана летом 2022 года специально для продолжения деструктивной работы внутри страны. Представители Генпрокуратуры подчеркнули, что организация занималась пропагандой и оправданием террористических методов, а также участвовала в подготовке преступлений экстремистской направленности. Теперь любые финансовые операции с участием этого юридического лица на территории России будут заблокированы.

Ранее МВД возбудило уголовные дела против девяти футбольных судей из РПЛ и Первой лиги.

* Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России.