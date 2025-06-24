Американцы лишили Иран ядерного оружия

После ударов США Иран не сможет создать ядерное оружие. Такое заявление в интервью телеканалу Fox News сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По его словам, еще неделю назад Иран был близок к созданию такого оружия.

Но после атак ВС США исламская республика лишилась необходимого для этого оборудования. США его полностью уничтожили.

«Неделю назад Иран был очень близок к созданию ядерного оружия. Теперь Иран не способен создать ядерное оружие с тем оборудованием, которое у него есть, потому что мы его уничтожили», — сказал Вэнс.

Ранее сообщалось о том, что Белый дом выложил фото Трампа, любующегося ударами по Ирану.