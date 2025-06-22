Как птички на корм: Белый дом выложил фото Трампа, любующегося ударами по Ирану

На веб-ресурсе администрации США были опубликованы снимки, на которых запечатлены президент Трамп и его окружение в момент, когда они наблюдали за нападением на Иран.

В Ситуационной комнате, помимо самого главы Белого дома, присутствуют вице-президент США Вэнс, шеф Пентагона Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио и остальные члены команды Трампа. Все они наблюдают на мониторах за ходом атаки на Исламскую республику.

Фото: [ сайт Белого дома ]

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американский военный самолёт сбросил «полный груз бомб» на ядерный объект в иранском Фордо.

Позже стало известно, что Дональд Трамп обратится к гражданам страны в связи с атаками ВВС США на Иран.