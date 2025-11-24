«Американцы на нас выйдут»: в Кремле ждут очных переговоров с США по Украине

Россия ожидает, что Соединенные Штаты в ближайшее время предложат провести очные переговоры по мирному урегулированию на Украине. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление помощника президента Юрия Ушакова.

Помощник президента России Юрий Ушаков допустил, что американская сторона в скором времени инициирует личные контакты для обсуждения деталей возможного мирного плана. На брифинге для журналистов он пояснил, что Москва воспринимает соответствующие сигналы из-за океана, однако прямого предложения с указанием дат и участников переговоров пока не поступало.

Ушаков назвал логичным и естественным шагом проведение именно очной встречи, чтобы стороны могли детально обсудить все аспекты. Несмотря на наличие предварительных сигналов, диалог пока не перешел в практическую плоскость.

Ранее Литва предложила ЕС конфисковать российские активы для переговоров с Москвой.