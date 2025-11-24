«Время действовать сейчас»: Европейский союз ищет способ попасть за стол переговоров с Москвой

Евросоюз может получить пропуск за стол переговоров с Россией, но для этого ему требуется конфисковать около $200 млрд замороженных средств Москвы. С таким заявлением выступил глава МИД Литвы, предупредив, что иначе Брюссель рискует остаться не у дел. Об этом сообщает Bloomberg.

Евросоюз активно ищет способ оказаться за столом переговоров по Украине, и для этого ему требуется весомый аргумент. По мнению главы литовского МИД Кестутиса Будриса, таким козырем должна стать полная конфискация замороженных российских активов. Чиновник настаивает, что без этого шага Европа рискует остаться в стороне от ключевых дипломатических процессов.

Инициатива предполагает изъятие около $200 млрд российских средств, которые находятся преимущественно в европейской клиринговой системе Euroclear. Эти деньги рассматриваются Брюсселем не только как будущий залог для переговоров, но и как источник финансирования для Киева. Ранее Еврокомиссия уже направляла Украине миллиарды евро, полученные в виде доходов от этих активов, а сейчас прорабатывает вариант масштабного кредита под их обеспечение. В Москве подобные планы называют прямым воровством и нарушением всех международных норм. В ответ на действия Запада Россия ввела зеркальные контрмеры, заблокировав средства инвесторов из недружественных стран. Таким образом, финансовое противостояние продолжает обостряться, превращая замороженные капиталы в главный инструмент политического давления.

Ранее стало известно, что США готовят быстрые переговоры с Россией без участия ЕС.