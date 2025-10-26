Американцы осудили провокационное видео Трампа, созданное ИИ

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social сгенерированный искусственным интеллектом ролик, в котором он в образе короля с истребителя обливает грязью протестующих. Видео появилось на фоне массовых акций под лозунгом No Kings («Нет королей»), охвативших многие американские города, сообщает РИА Новости .

Реакция общественности оказалась преимущественно негативной: согласно опросу компании YouGov, 70% американцев в той или иной степени не одобрили поступок Трампа. Лишь 20% респондентов поддержали публикацию, а 10% не смогли определиться с оценкой.

Опрос охватил 1091 жителя США и проводился с 20 по 22 октября, погрешность составила 4,1 процентных пункта.

Помимо оценки конкретного видео, исследование выявило более широкую тенденцию: многие американцы настороженно относятся к контенту, созданному с помощью ИИ. Граждане видят в таких материалах угрозу распространения дезинформации и манипулирования общественным мнением.

