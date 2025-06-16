Американцы перестали доверять республиканцам и демократам

Граждане США не доверяют двум основным политическим партиям — Республиканской и Демократической. Это следует из данных опроса телеканала NBC News, проведенного совместно с компанией SurveyMonkey.

Большинство опрошенных считают, политики обеих партий иногда или всегда нечестны. 48% упрекают в этом представителей Республиканской партии, а 44% — представителей Демократической.

35% респондентов считают, что политики из Демократической партии «равноценно честны и нечестны», республиканцев таковыми считают 32%. Лишь 20% полагают, что правящая Республиканская партия «иногда или всегда честна», в отношении демократов такого мнения придерживается 21% опрошенных.

57% относятся к демократов неблагосклонно, 43% относятся к ней благосклонно. 56% относятся к республиканцам неблагосклонно, а 44% — благосклонно.

Опрос проводился с 30 мая по 10 июня. В нем приняли участие более 19 тыс. американцев.

Ранее сообщалось о том, что сотни жителей Вашингтона вышли на акцию протеста против политики Трампа.