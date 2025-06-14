Сотни жителей Вашингтона вышли на акцию протеста против политики Трампа

В субботу, 14 июня, жители Вашингтона вышли на акцию протеста против политики президента США Дональда Трампа и его администрации. Протестующие собрались у штаб-квартиры телеканала Fox 5, передает РИА Новости.

Демонстрация является частью акции No Kings (с англ. - "Нет королям"). Волна протестов прокатилась по всей территории США в день запланированного военного парада в Вашингтоне и дня рождения Трампа.

Участники протестов вышли на улицы с лозунгами "Трамп призывает демонов", "Импичмент немедленно", "Нет королям".

Протестующих своими гудками поддерживают автомобилисты. Полицейские пока не вмешиваются в ситуацию.

Название акции No Kings отсылает к обвинениям оппозиции в том, что Трамп якобы отличается авторитарными наклонностями.

Ранее сообщалось о том, что в нескольких районах Лос-Анджелеса наступил комендантский час.