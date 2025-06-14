Сотни жителей Вашингтона вышли на акцию протеста против политики Трампа
"Нет королям": жители Вашингтона устроили акцию протеста против Трампа
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В субботу, 14 июня, жители Вашингтона вышли на акцию протеста против политики президента США Дональда Трампа и его администрации. Протестующие собрались у штаб-квартиры телеканала Fox 5, передает РИА Новости.
Демонстрация является частью акции No Kings (с англ. - "Нет королям"). Волна протестов прокатилась по всей территории США в день запланированного военного парада в Вашингтоне и дня рождения Трампа.
Участники протестов вышли на улицы с лозунгами "Трамп призывает демонов", "Импичмент немедленно", "Нет королям".
Протестующих своими гудками поддерживают автомобилисты. Полицейские пока не вмешиваются в ситуацию.
Название акции No Kings отсылает к обвинениям оппозиции в том, что Трамп якобы отличается авторитарными наклонностями.
Ранее сообщалось о том, что в нескольких районах Лос-Анджелеса наступил комендантский час.