Американцы подали на администрацию Трампа более 150 исков

Дональд Трамп находится на посту президента США всего два месяца, но за это время на его администрацию было подано более 150 судебных исков, сообщает агентство Bloomberg.

Истцы пытаются оспорить действия чиновников исполнительной власти.

Например, американские судьи часто принимают решения, противоречащие позиции администрации, и в некоторых случаях указывают на то, что президент, возможно, превысил свои полномочия, так как действовал без одобрения Конгресса США.

Поводом для большей части исков стало ужесточение миграционной политики, а также запрет на получение гражданства США по праву рождения. Многие американцы пытаются оспорить массовые увольнения госслужащих.

Ранее сообщалось о том, что Трамп раскрыл, к чему мог привести конфликт на Украине без вмешательства.