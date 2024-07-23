Американцы усомнились в реальности звонка Байдена вице-президенту Харрис

Беседа президента США Джо Байдена и кандидата в президенты страны Камалы Харрис вызвала подозрения у американских зрителей телеканала CBS. Люди выразили сомнение в том, что голос главы государства был настоящим.

Утром 23 июля на здании Белого дома были приспущены флаги. В сети начали расходиться теории о том, что это связано со смертью Байдена. После того, как у него обнаружили коронавирус, на публике политик не появлялся, а 20 июля заявил, что снимается с президентской гонки.

Ранее CBS показал видео, на котором Байден позвонил Харрис по громкой связи. Во время выступления в штабе демократической партии Харрис обратилась к президенту с вопросом: «Джо, ты смотришь? Ты слышишь эти аплодисменты?». В ответ голос по громкой связи, похожий на Байдена, ответил утвердительно, после чего произнес небольшую речь.

В соцсетях американцы не понимают, почему Байден не смог выйти в прямой эфире по видеосвязи.

«Нет, люди хотят увидеть Байдена вживую, пресс-конференцию или что-то в этом роде. Что это вообще такое?» — комментирует один из пользователей.

«Итак... С нынешними технологиями он не мог сделать видеозвонок? Это действительно не похоже на Байдена», — заметил другой житель США.

Не появление Байдена на публике вызывает в США все больше вопросов. Конгрессмены и политики требуют от главы государства доказать, что он жив. В частности, у президента требовали сделать фотографию с утренней газетой.

Ранее мы сообщали о реакции западных политиков на снятие Байдена с президентской гонки.