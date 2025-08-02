Соединенным Штатам необходимо заключить с Россией договор о добыче ан ее территории редкоземельных металлов, и тем самым завершить конфликт на Украине. Такое предложение выдвинул американский журнал National Interest.

Издание напомнило, что Россия является богатейшей страной в мире по части редкоземельных ресурсов. По сути, она выступает сырьевой супердержавой. За счет нее США в состоянии заметно снизить свою зависимость от Китая.

«Единственный вариант, который может принести плоды в ближайшей перспективе, — это положить конец конфликту на Украине и создать новое партнерство с Москвой по разработке редкоземельных минералов», — указали журналисты.

Ранее США сообщили, что готовы ввести новые санкции в отношении РФ, которые затронут ключевые сектора российской экономики. Среди рассматриваемых мер — ограничения на продажу российской нефти и секторальные банковские санкции, которые якобы могут нанести серьезный удар по финансовой системе страны.