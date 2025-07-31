В Госдепе США раскрыли новую меру давления Трампа на Россию

Администрация США рассматривает возможность введения новых жестких санкций против ключевых секторов российской экономики. Об этом сообщил госсекретарь Марко Рубио в эфире Fox News.

По словам Рубио, среди рассматриваемых мер — ограничения на продажу российской нефти и секторальные банковские санкции, которые якобы могут нанести серьезный удар по финансовой системе страны.

«У президента [США Дональда Трампа] есть множество вариантов. То есть, как всем известно, он может ввести вторичные санкции на продажу российской нефти — а это огромная часть доходов России», — отметил политик.

Однако американский политик подчеркнул, что Вашингтон предпочитает дипломатическое решение, а урегулирование конфликта между Москвой и Киевом является приоритетом.

Ранее сообщалось, что Европа и США скептически восприняли заявления Трампа по Украине.