Амстердам не смог подтвердить передачу Скифского золота Украине

Университет Амстердама, курирующий работу музея Алларда Пирсона, где была выставлена коллекция Скифского золота, не смог подтвердить договоренность с Киевом о передаче драгоценностей. Об этом РИА Новости сообщил источник из университета.

В среду, 22 ноября, Министерство культуры и информационной политики (МКИП) Украины сообщило, что достигло соглашения с нидерландским музеем о передаче золота Киеву. Нидерландский музей отказался от взыскания стоимости за девятилетнее хранение музейных экспонатов.

На запрос РИА Новости по поводу этой ситуации Музей Алларда Пирсона не ответил, переадресовав агентство на амстердамский университет.

Более девяти лет длятся прения между Украиной и Россией о статусе Скифского золота. Коллекция была собрана в 2013 году из экспонатов четырех крымских музеев – Керченского историко-культурного заповедника, Центрального музея Тавриды, Бахчисарайского историко-культурного заповедника и «Херсонеса Таврического». В этом же году культурные учреждения направили украшения в Бонн, а затем в Музей Алларда Пирсона в Амстердаме выставку «Крым – золотой остров в Черном море».

После событий Крымской весны, когда Республика Крым и город-герой Севастополь вернулись в состав России, нидерландская сторона не смогла определиться, кому передавать коллекцию – России или Украине.

Российская сторона намерена добиться возвращения Скифского золота в Крым, а украинская считает, что экспонаты должны вернуться в Киев.

В июле 2023 года Верховный суд Нидерландов поддержал решение передать Украине Скифское золото. Страховая стоимость исторических драгоценностей оценивается в 2 млн евро. Они продолжают оставаться на территории Нидерландов.

Ранее председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов выразил обеспокоенность тем, что Скифское золото может попасть в частные коллекции.