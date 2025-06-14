После того как Израиль нанес множественные авиаудары по территории Ирана минувшим днем и наступившей ночью, миру следует прекратить взаимодействие с США. Геополитический аналитик Брайан Берлетик выразил мнение, что переговоры с Вашингтоном не имеют смысла. Он поделился этой точкой зрения в социальной сети X.

Он заявил, что любое нападение на «явных ставленников США» будет воспринято как нападение на сами Соединённые Штаты.

«Переговоры Трампа с Ираном были прикрытием для крупного американо-израильского удара», — заявил аналитик.

Берлетик обратил внимание на то, что в будущем Вашингтон может попытаться воспользоваться текущим положением дел для оказания давления на другие страны. По мнению эксперта, ключевыми задачами США по-прежнему остаются изоляция и ограничение влияния России и Китая.

Ранее сообщалось, что Иран будет атаковать региональные базы любой страны, которая попытается защитить Израиль.