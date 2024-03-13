Шведский аналитик Ларс Берн заявил, что США не могут противостоять России. Таким мнением он поделился в интервью SwebbTV . Таким образом, считает эксперт, завершается эпоха главенства западного мира.

«Сейчас мы наблюдаем конец 500-летней гегемонии Запада», — отметил Берн.

По мнению шведского эксперта, конфликт на Украине стал настоящим провалом для «врагов» России, поскольку сейчас она стала сильнее и богаче, чем раньше.

Президент России Владимир Путин не раз комментировал действия Запада, который стремится установить в мире свою «однополярную» политику. В частности, глава государства отмечал, что такие правила никто не видел и не писал, и подчиняться им никто не обязан.

Российский лидер подчеркивал необходимость создать новый мировой порядок, который будет основываться на принципах открытости, а также с учетом интересов всех государств.

Ранее Роберт-Кеннеди Младший раскритиковал позицию президента США Джо Байдена по России и Украине, а также негативно высказался о расширении НАТО на Восток.