Аналитик Данилов назвал причины отсутствия необходимости беседы с Зеленским

После телефонного разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп заявил о подготовке трехстороннего саммита с участием России и Украины. Помощник российского лидера Юрий Ушаков подчеркнул, что Москва готова рассмотреть возможность повышения уровня представителей на переговорах. Это заявление можно расценить как сигнал о потенциальной готовности к более предметному диалогу, однако без конкретных указаний на формат такой встречи. Тем не менее экспертное сообщество отнеслось к подобным заявлениям со значительным скепсисом. Директор Центра прикладного анализа международных трансформаций РУДН Виталий Данилов категорично отверг саму возможность встречи лидеров России и Украины в ближайшей перспективе. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский не является субъектом для диалога с Москвой, что лишает смысла любые переговоры на высшем уровне.

Эксперт подчеркнул, что, несмотря на публичную инициативу Трампа и техническую готовность России к обсуждению формата, фундаментальные политические противоречия остаются непреодолимым барьером. Перспектива полноценного трехстороннего саммита выглядит крайне иллюзорной на фоне сохраняющейся негативной оценки Киева со стороны официальной Москвы.

Ранее политолог Дудчак оценил вероятность встречи Путина и Зеленского.