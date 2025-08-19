После многосторонних переговоров в Вашингтоне с участием лидеров США, ЕС, НАТО и ряда европейских стран в информационном поле активизировались спекуляции на тему возможной двусторонней встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. Изначально в качестве площадки называлась Венгрия, затем президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности проведения переговоров в Женеве. Однако реальность этих планов вызывает серьезные сомнения у экспертов. Политолог Александр Дудчак в интервью Общественной Службе Новостей категорически опроверг вероятность такого события.

Ссылаясь на заявление помощника президента России Юрия Ушакова, эксперт пояснил, что российская сторона рассматривает лишь возможность повышения уровня состава делегаций в существующих рабочих группах. Это означает, что максимумом со стороны Москвы может быть участие не президента, а заместителя министра иностранных дел. По его выражению, Киеву не стоит ожидать встречи президента великой державы с просроченным лидером.

Резкая реакция эксперта распространяется и на предлагаемые форматы переговоров. Предложения о проведении встречи в Женеве или Ватикане характеризуются как несерьезные «хотелки», не имеющие под собой реальной почвы. Дудчак проводит параллель с аналогичными неоправдавшимися ожиданиями киевской стороны перед встречей с Трампом, подчеркивая цикличность и бесплодность этих информационных вбросов.

По его мнению, в текущих политических условиях встреча на высшем уровне лишена практического смысла и не входит в планы российской стороны.

Ранее также в Госдуме дали оценку вероятности скорой встречи Путина, Трампа и Зеленского.