Российские ВС ускорили темпы своего продвижения на фронте в зоне СВО и никакие денежные средства уже не способны помочь украинской стороне, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в ходе беседы с Judging Freedom , опубликованной на видеохостинге YouTube.

По словам Джонсона, в данный момент украинские ВС не просто проигрывают конфликт, а проигрывают его быстро и стремительно. Он подчеркнул, что масштаб территорий, на которые заходят в данный момент российские ВС «не похож ни на что из того», что можно было наблюдать в ходе текущего конфликта за более чем 2-летний временной промежуток.

Эксперт также указал на то, что ВС РФ так быстро продвигаются вперед на поле боя, что никакие деньги уже не способны помочь Киеву в улучшении ситуации. Он также подчеркнул, что ни за какие деньги Украина не смогла бы восполнить потери в своем личном составе.

Ранее сообщалось о том, что РФ освободила Семеновку в ДНР.