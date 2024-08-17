Аналитик Гривач: ЕС готовит ультиматум для Украины из-за российского газа

Нападение Украины на Курскую область ставит под вопрос дальнейший транзит российского газа в Европу, а это не устраивает страны ЕС, сообщило РИА Новости.

Сложившаяся в приграничном районе ситуация затрудняет дальнейший транзит газа из России в Европу, в первую очередь, в Словакию и Австрию. Несмотря на то что сейчас поставки осуществляются исправно, 13 августа цена на газ достигла рекордных в этом году 480 долларов за кубометр.

По мнению эксперта Леонида Хазанова, резкий скачок цен на фоне небольшой паники скоро сгладится, и стоимость кубометров вернется к 400 долларам, однако при новом перерыве в транзите цены могут взлететь и до 600 долларов.

Кроме того, напряжение в Европе растет и в связи с приближающимся окончанием контракта на транзит российского газа между Москвой и Киевом. Срок договора истекает в конце 2024 года. При этом договор между «Газпромом» и австрийской OMV подписан до 2040 года (несмотря на обещания Вены отказаться от российского газа к 2027 году).

Поставки газа европейскими странами за год упали на 26%, что также делает невыгодным отказ от транзита из России. Кроме того, в Европе недостаточно мощностей для хранения больших объемов сжиженного топлива.

Таким образом, российские аналитики делают вывод, что ЕС в достаточно жесткой форме будет требовать от Киева продления соглашения о транзите, что также вероятно из-за роста поставок российского газа в Европу.

Ранее экономист Лобода заявил, что России пора прекратить экспортировать древесину в ЕС.