Аналитик Кошкович назвал бессмысленными новые санкции ЕС против России

Введение санкций против России с целью оказания на нее давления — бессмысленно, считает аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«Ну вот… В 18-й раз бьемся головой о кирпичную стену. Это Европа!» — написал он на своей странице в соцсети.

Так Кошкович отреагировал на пост Урсулы фон дер Ляйен о 18-м пакете санкций против России.

Напомним, газета Financial Times сообщила, что Евросоюз прекратит поставлять нефтепродукты, произведенные из российской нефти, а также будет настаивать на снижении предельной цены на ископаемое топливо в рамках нового пакета санкций против Москвы. Кроме того, было предложено запретить финансовые транзакции российских кредиторов в третьи страны и использование «Северного потока-2».

Ранее сообщалось о том, что ЕС готовит новый удар по «Северному потоку».