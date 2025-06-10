ЕС готовит новый удар по «Северному потоку»

Еврокомиссия 10 июня представит 18-й пакет санкций против России — он может включать запрет на «Северный поток» и снижение потолка цен на нефть. Об этом пишет Коммерсант.

Евросоюз намерен усилить давление на российскую экономику — 10 июня Еврокомиссия представит новый, уже 18-й по счёту, пакет санкций. Среди ключевых инициатив — полный запрет на использование инфраструктуры газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Этот шаг может окончательно заблокировать потенциальное возобновление поставок российского газа в Европу по этим маршрутам, несмотря на их физическую сохранность.

Также обсуждается снижение потолка цен на российскую нефть — с текущих $60 до $45 за баррель. Такая мера, по расчетам ЕС, должна снизить доходы Москвы от энергоресурсов, ограничив возможности финансирования военных действий.

Новые санкции затрагивают и банковский сектор: под ограничения могут попасть несколько крупных финансовых организаций и судов, которые, по утверждению ЕС, связаны с обходом текущих санкций. Инициатива о включении «Северного потока — 2» в список ограничений исходила лично от канцлера ФРГ Фридриха Мерца, что подчеркивает серьезность настроев Берлина.

После презентации проект будет рассмотрен странами — членами ЕС. Для вступления санкций в силу потребуется единогласное одобрение. По прогнозам источников, процесс завершится к концу июля, а при согласовании с США — голосование возможно уже 20 июня.

Ранее Евросоюз задумал включение России в серый список по отмыванию денег.