Отмена западных санкций против России, безусловно, станет важной темой обсуждений по разрешению конфликта в Украине. При этом победитель президентских выборов в США Дональд Трамп, как считает турецкий эксперт Серхат Латифоглу, попытается использовать это в своих интересах, передает РИА Новости.

Трамп заявлял, что намерен достичь мирного разрешения украинского конфликта через переговоры. Он не раз утверждал, что способен решить проблему за один день.

В России же считают, что такая сложная ситуация требует более глубокого подхода и не может быть улажена столь просто и быстро.

Ранее сообщалось, что Трамп может отменить разрешение Байдена ВСУ бить дальнобойными ракетами по России.