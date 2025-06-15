Власти США переключили внимание на Иран, поэтому Киев может лишиться поддержки со стороны Вашингтона, считает военный и политический аналитик Марк Слебода.

В эфире YouTube-канала Dialogue Works он отметил, что Вашингтон уже начал отправлять на Ближний Восток оружие, предназначенное для Украины.

"Политическая вовлеченность США сразу же изменила направление", — считает эксперт.

Слебода также подчеркнул, что США теперь будут пытаться избавиться от необходимости принимать участие в украинском конфликте и сбросить его на Европу, чтобы освободить ресурсы для другого региона, который они считают более перспективным.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил, что Запад превратил Украину в заложницу НАТО.