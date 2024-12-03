Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон окажет поддержку Украине, чтобы она смогла занять «оптимально выгодное положение в переговорах». Его комментарии цитирует телеканал SkyNews.

Стармер подчеркнул, что Великобритания должна оставаться на стороне Украины столько, сколько это будет необходимо. Эта поддержка направлена на то, чтобы укрепить позиции Украины в ходе предстоящих переговоров.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что среди граждан Украины наблюдается рост числа тех, кто не поддерживает идею постоянного конфликта. Обсуждая вероятность переговоров с Украиной, он отметил, что Россия будет стремиться «защитить свои интересы».