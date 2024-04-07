Аналитик Меркурис рассказал, как французы дрожат от перспективы стать целями России на Украине

Британский аналитик Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran поделился мнением, зачем глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню в конце рабочей недели звонил своему российскому коллеге Сергею Шойгу.

По словам эксперта, французы бояться стать реальными целями для России на Украине. Поэтому Лекорню стало страшно и он в беседе с Шойгу пытался нащупать почву для «заморозки» украинского конфликта.

«Русские предупреждали, что французы будут целями ударов, <...> и французы этого боятся», — отметил Меркурис.

Кроме того, как добавил аналитик, Лекорню пытался в разговоре с российским коллегой уговорить Москву смягчить свою позицию по поводу западного военного контингента на Украине. Но этого не произошло и Шойгу был категоричен.

Напомним, в среду, 3 апреля, глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню провел телефонную беседу со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Разговор состоялся по инициативе французской стороны.

В ходе разговора Лекорню сначала осудил теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. А затем начал старательно убеждать Шойгу, что ни Украина, ни тем более западные страны тут не при чем.