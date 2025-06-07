Аналитик Меркурис: Россия нанесла мощный ответный удар по Украине после атак Киева
Аналитик Меркурис: удар ВС России по Украине показал тщетность попыток Киева
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Попытки киевских властей нанести России значительный ущерб потерпели крах, и это наглядно демонстрирует ответный удар, заявил на YouTube британский аналитик Александр Меркурис.
"Вчерашний удар России по Украине показал, что флот бомбардировщиков не утратил силы, и ничто не смогло сорвать планы России, не говоря уже о нанесении ей сколь-либо значимого урона", — сказал он.
РФ удалось нанести Вооруженным силам Украины гораздо больший ущерб, чем Украине России своими атаками, считает аналитик.
Ранее сообщалось о том, что в России назвали "крокодильими слезами" жалобу Зеленского на ответный удар России.