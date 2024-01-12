Аналитик Меркурис: Россия вызвала шок у НАТО массированными ударами по Украине

Серии авиаударов со стороны России восхищают и вселяют ужас в участников Североатлантического альянса. Об этом заявил специалист в области военного дела и политики Александр Меркурис, передает The Duran .

Россия лишает Украину военных объектов, нанося точечные удары. Массированная атака продолжается с конца декабря 2023 года. По последним данным МО РФ, более 40 ударов было нанесено по арсеналам противника, ВПК и военным аэродромам. Такую серию российская армия сделала чуть больше, чем за неделю.

По словам британского аналитика Александра Меркуриса, Запад «дрожит» от страха.

«За эти три недели были три серии крупных авиаударов, и они были абсолютно разрушительными, и я могу однозначно сказать, что они вызвали шок во всей НАТО», — отметил специалист.

Эксперт напомнил, что последний раз превосходство российской атаки на военные объекты признавал и Владимир Зеленский, по словам которого, «ПВО находится на грани истощения». В ужасе и бойцы ВСУ, которые все меньше хотят оставаться на своих позициях.

Отметим, что перегрузке украинских ПВО сообщали и иностранные СМИ. Киеву пророчат полный крах этой техники, а также поражение на СВО, если Запад перестанет поставлять помощь.

Ранее сообщалось, что Америка перестанет финансировать Украину.