Эксперты предупреждают, что наращивание военной риторики Запада в отношении России ведет к опасной эскалации, а не к укреплению безопасности. Как отметил в эфире радио Sputnik военный аналитик Андрей Марочко, попытки НАТО «бряцать оружием» являются безрассудными и лишь усугубляют напряженность.

Ключевым фактором является обновленная ядерная доктрина России, которая предусматривает возможность превентивных ударов в случае экзистенциальной угрозы. По словам эксперта, у стран Альянса просто отсутствуют эффективные средства противодействия мощному потенциалу российской ядерной триады.

Он подчеркнул, что такая ситуация создает парадокс: вместо сдерживания провокационные действия Запада подталкивают конфликт к опасной черте. Это ставит под вопрос саму логику текущей политики НАТО, которая не учитывает изменившийся военно-стратегический баланс.

Таким образом, возникает тупиковая ситуация, когда дальнейшая эскалация становится взаимно разрушительной. Марочко заключает, что провокации в адрес России лишены стратегического смысла, поскольку ответная реакция будет несоизмеримой, а реальных инструментов сдерживания у Запада нет.

