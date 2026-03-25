Аналитик пояснил, почему Трампу придется признать роль Москвы и Пекина в иранском вопросе

Американский президент Дональд Трамп оказался перед непростой дилеммой: с одной стороны, ему нужно заключить мирный договор с Ираном, с другой — собственные рычаги давления на Тегеран, судя по всему, уже не работают. Военный аналитик Алексей Леонков в эфире радио Sputnik предлагает Трампу не изобретать велосипед, а обратиться туда, где реально могут помочь, — к России и Китаю.

По словам эксперта, у Вашингтона сейчас просто нет эффективных инструментов для того, чтобы склонить Иран к переговорам на выгодных для США условиях. Санкции уже введены, военное давление только разжигает конфликт, а дипломатический ресурс исчерпан. В этой ситуации Трампу остается только одно — постучаться в двери, которые действительно могут открыться. И это, как подчеркивает Леонков, двери Москвы и Пекина.

Он добавил, что Россия и Китай имеют с Ираном не просто рабочие отношения, а выстроенные годами экономические и политические связи, которые позволяют им выступать в роли эффективных посредников. Если Трамп сможет договориться с Путиным и Си Цзиньпином, то те, в свою очередь, могут убедить Тегеран сесть за стол переговоров на условиях, которые устроят все стороны.

По мнению политолога, Трампу придется признать, что без участия Москвы и Пекина ближневосточный пасьянс не складывается. Сможет ли он переступить через собственную гордость и попросить помощи у тех, кого еще недавно называл геополитическими конкурентами, — вопрос открытый. Но другого пути, похоже, просто нет.

