Американский ультиматум Владимиру Зеленскому о рассмотрении мирного плана из 28 пунктов приближается к своему сроку — Вашингтон ожидает ответ от Киева уже в ближайший четверг. Однако, как отмечает публицист Юрий Кот в беседе с Общественной Службой Новостей, реальные перспективы принятия этого документа выглядят крайне призрачными.

По мнению аналитика, главным противником инициативы станет сам Зеленский, для которого прекращение боевых действий равносильно политической смерти. К этой же позиции присоединится и «коллективная Европа», видящая в конфликте инструмент давления на Россию. При этом Вашингтон, как считает Кот, не станет настаивать на выполнении своих же требований — для США важнее сохранить русофобский характер Украины, чем ее территориальную целостность.

Содержание плана эксперт называет оторванным от реальности документом, создающим иллюзию украинского военного превосходства, тогда как российские войска продолжают последовательное наступление на ключевых направлениях. Такая позиция Запада лишь продлевает страдания мирного населения, большинство которого составляет русскоязычное и православное сообщество, исторически тяготеющее к России.

Он подчеркивает, что подлинное урегулирование требует решения фундаментального вопроса — обеспечения прав русских людей, составляющих на Украине более 75% населения. Никакие временные договоренности не заменят необходимости защиты их культурной и религиозной идентичности, которую может гарантировать только Россия. Пока же западные инициативы остаются лишь политической «уткой», призванной создать видимость поиска мира без реальных шагов к его достижению.

