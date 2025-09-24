Аналитик Савин пояснил, как через запрет Antifa Трамп ослабляет влияние Сороса

По словам политического аналитика Леонида Свина, решение Дональда Трампа признать движение Antifa террористической организацией представляет собой не столько правовую меру, сколько масштабный политический маневр. Этот шаг формально обоснован характеристикой движения как «милитаристской анархистской силы», стремящейся к свержению государственных институтов, однако его истинная цель лежит в иной плоскости. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он пояснил, что ключевая сложность заключается в самой природе Antifa — это децентрализованная сеть активистов без четкой структуры, что делает классические методы запрета практически нерабочими. Однако Трамп использует этот указ как инструмент для борьбы с широким спектром левых сил. Проводится параллель с «глобальной войной с террором» Джорджа Буша-младшего, где под единую формулу подводились различные действия.

По мнению эксперта, последствием такого подхода становится создание правового прецедента, позволяющего квалифицировать практически любые протестные действия — от уличных беспорядков до поддержки BLM — как террористическую деятельность. Это открывает путь к системному давлению не только на уличных активистов, но и на структуры, ассоциируемые с финансированием протестов, такие как фонд Джорджа Сороса Open Society Foundation.

Он резюмировал, что указ знаменует начало стратегической «зачистки» политического поля США. Его итогом может стать не просто запрет конкретного движения, а последовательное устранение институтов, которые правящая администрация рассматривает как угрозу традиционным ценностям и американскому суверенитету. Это превращает юридический документ в мощное оружие внутриполитической борьбы.

