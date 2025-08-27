Историк Скачко пояснил, что стоит за словами Трампа о Соросе

Публичное заявление Дональда Трампа о необходимости привлечь к ответственности Джорджа Сороса и его сына всколыхнуло информационное пространство. Экс-президент США прямо обвинил известного финансиста в организации подрывной деятельности и пообещал не дать ему «разрывать Америку на части». По словам историка Владимира Скачко, за этим стоит фундаментальное противостояние мировоззрений. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что Трамп как представитель изоляционистского курса видит угрозу в глобалистских проектах Сороса, который рассматривает национальные государства лишь как инструмент для установления нового мирового порядка. Для Трампа такой подход неприемлем, поскольку он ставит под удар суверенитет и интересы США.

По мнению эксперта, возможные последствия этого конфликта простираются далеко за пределы риторики. Как демонстрирует пример Венгрии Виктора Орбана, который успешно изгнал структуры Сороса из страны, при наличии политической воли с его сетями можно бороться. У Трампа, обладающего значительными ресурсами и влиянием, есть все возможности для перехода от слов к делу.

Он резюмировал, что итогом этого противостояния могут стать реальные судебные процессы и аресты. Трамп, по мнению аналитиков, уже сделал свое последнее предупреждение. Его дальнейшие шаги будут направлены на то, чтобы обезопасить Америку от влияния сил, которые он считает деструктивными, даже если для этого придется пойти на радикальные меры.

Ранее политолог Вайнер заявил, что Трамп может арестовать Сороса за поддержку Байдена.