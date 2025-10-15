Венесуэльская оппозиционерка Мария Корина Мачадо, известная как лауреат Нобелевской премии, провела переговоры с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которых призвала к смене власти в своей стране. По словам аналитика Леонида Савина, этот шаг вновь вывел на первый план вопрос о методах борьбы оппозиции и их последствиях для политического будущего Венесуэлы. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что заявление Мачадо не является чем-то принципиально новым для венесуэльского политического ландшафта. Подобные призывы к внешнему вмешательству и обещания особых условий для американского бизнеса уже звучали ранее. Как показывает недавняя избирательная кампания, такая откровенная ориентация на Вашингтон часто отталкивает потенциальных сторонников, видящих в этом пренебрежение национальным суверенитетом. Особенно резонансным стало обещание приватизировать нефтяную отрасль в интересах США, что затрагивает основу экономического суверенитета страны.

По мнению аналитика, подобная риторика ведет к серьезным политическим последствиям. Вместо того чтобы консолидировать антиправительственные силы, такие заявления дробят их, вызывая отторжение даже у критиков действующей власти. Для многих венесуэльцев такая позиция выглядит как предательство национальных интересов, что только укрепляет позиции официального Каракаса. Кроме того, это дает властям юридические основания для преследования оппозиционера по статьям о посягательстве на независимость государства.

Он резюмировал, что итогом этой истории становится дальнейшая маргинализация радикального крыла оппозиции. Вместо реальной борьбы за власть такие заявления приводят к политической изоляции и создают правовые риски для самих их авторов. История демонстрирует, что в Венесуэле, где за последние десятилетия сформировались механизмы прямой демократии, успеха добиваются лишь те политики, кто апеллирует к национальным, а не внешним интересам.

